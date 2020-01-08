Население Испании растёт за счёт мигрантов

Среда, 08 Январь 2020 Испания Испания

Население Испании растёт за счёт мигрантов

Численность населения Испании в первой половине 2019 года выросла на 163 336 человек.

Рост обеспечили приезжие из других стран.

Данные приводит Национальный институт статистики (INE).

По итогам первого полугодия число постоянно проживающих в Испании составило 47 млн 100 тыс. 396 человек. За полгода в стране осели 209 097 мигрантов, что обеспечило общий рост численности населения, пишет noticia.ru.

Больше всего выросла колумбийская диаспора - почти на 28 тысяч человек. На втором месте мигранты из Венесуэлы (рост на 24 238 человек), на третьем — марокканцы (рост на 20 627 человек).

Приезжие из Марокко — самая многочисленная группа живущих в Испании иностранцев. Диаспора насчитывает 734 402 человека (по состоянию на 1 июля 2019 года). На втором месте румыны (669 222 человека). На третьем — британцы (286 753).

Среди самых крупных диаспор INE также упоминает украинскую. В Испании проживают 105 414 украинцев, причём за полгода их число выросло на 1808 человек.

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