Население Испании растёт за счёт мигрантов

Рост обеспечили приезжие из других стран.

Данные приводит Национальный институт статистики (INE).

По итогам первого полугодия число постоянно проживающих в Испании составило 47 млн 100 тыс. 396 человек. За полгода в стране осели 209 097 мигрантов, что обеспечило общий рост численности населения, пишет noticia.ru.

Больше всего выросла колумбийская диаспора - почти на 28 тысяч человек. На втором месте мигранты из Венесуэлы (рост на 24 238 человек), на третьем — марокканцы (рост на 20 627 человек).

Приезжие из Марокко — самая многочисленная группа живущих в Испании иностранцев. Диаспора насчитывает 734 402 человека (по состоянию на 1 июля 2019 года). На втором месте румыны (669 222 человека). На третьем — британцы (286 753).

Среди самых крупных диаспор INE также упоминает украинскую. В Испании проживают 105 414 украинцев, причём за полгода их число выросло на 1808 человек.