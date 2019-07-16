Назван лучший курорт Испании по сочетанию цены и качества

Составители рейтинга учитывали актуальные цены на продукты и вещи, стоимость трансферов и такси, аренды автомобиля, цены в ресторанах и кафе, стоимость билетов в основных туристических местах.

В этом году остров Лансароте (Канарские острова) занял первое место. Добраться на автобусе до аэропорта - 1,4 евро. Среднестатистическая поездка на такси - 22 евро. 126 евро - прокат авто на время отдыха, 17 евро - средняя цена на развлечения. Поесть в ресторане - 65,2 евро. Купить поесть в супермаркете - 6 евро, пишет noticia.ru.

Второе место - тоже у Канарского архипелага, у Гран-Канарии. А третье - у побережья Коста-Бланка. Четвертое - у Тенерифе (тоже Канары).

Эксперты портала определили и курорты с самыми завышенными ценами. Это Коста-Дорада, Фуэртевентура и Майорка.