Назван размер выплат в Испании на приобретение новой машины

При этом размер выплат на приобретение новой машины будет варьироваться от того, насколько экологичной будет выбранная автолюбителем машина. Чем более экологичным будет автомобиль, тем больше денег получит автолюбитель.

На 4 тыс. евро смогут рассчитывать только те, кто готов купить автомобиль с нулевым уровнем выбросов. Кроме того, условием субсидирования является отказ покупателя от своей старой машины, возраст которой превышает 10 лет, если такая есть в собственности.

Общая сумма, выделенная на программу, равна 350 млн евро. В правительстве страны рассчитывают, что данные средства смягчат последствия кризиса, вызванного эпидемией нового коронавируса.