Назван размер выплат в Испании на приобретение новой машины

Воскресенье, 28 Июнь 2020 Испания

Назван размер выплат в Испании на приобретение новой машины

Правительство Испании планирует выделить своим гражданам, желающим приобрести новый автомобиль взамен старого, от 400 до 4 тыс. евро.

При этом размер выплат на приобретение новой машины будет варьироваться от того, насколько экологичной будет выбранная автолюбителем машина. Чем более экологичным будет автомобиль, тем больше денег получит автолюбитель.
На 4 тыс. евро смогут рассчитывать только те, кто готов купить автомобиль с нулевым уровнем выбросов. Кроме того, условием субсидирования является отказ покупателя от своей старой машины, возраст которой превышает 10 лет, если такая есть в собственности.
Общая сумма, выделенная на программу, равна 350 млн евро. В правительстве страны рассчитывают, что данные средства смягчат последствия кризиса, вызванного эпидемией нового коронавируса.

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