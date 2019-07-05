Названо самое вредное мороженое в Испании
Испанию накрыла аномальная жара и Организация потребителей и пользователей (OCU) решила составить рейтинг самого вредного мороженого из местных супермаркетов.
Эксперты в первую очередь обращали внимание на калорийность и наличие потенциально опасных ингредиентов.
Самым вредным оказалось мороженое Minicones из «Ашана». Здесь не только слишком много сахара, но и целый ряд вредных включений - таких, как пальмовое масло, крахмал, масло какао, рафинированное кокосовое масло и т.д. А молочных жиров, напротив, в этом продукте слишком мало, пишет noticia.ru.
На втором месте мороженое Kalise Soul: много калорий и вредные масла.
Третье место занимает шоколадное Magnum mini double. Специалисты посчитали его слишком калорийным.
Четвертое место - у Magnum after dinner Frac. 339 калорий на 100 граммов.
Замыкает пятерку этого антирейтинга мороженое Carrefour mini, которое продается в магазинах одноименной сети. 334 калории на 100 граммов.