Названо самое «женское» место отдыха в Испании

Пятница, 13 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Названо самое «женское» место отдыха в Испании

Портал Wimdu провел исследование и выяснил, в каких городах Испании предпочитают арендовать жилье женщины.

Лидер рейтинга выбирался по процентному соотношению «женских» и «мужских» бронирований.

Оказалось, что лидером по женским предпочтениям в Испании является Калета-де-Фамара на острове Лансароте. В городе с населением 1073 жителя 84% бронирований совершают женщины, пишет noticia.ru.

Всего в ходе исследования было проанализировано более 100 направлений по всей Испании, в каждом из которых в прошлом году было зарегистрировано более тысячи бронирований. Анализ показал, что женщин больше всего привлекает солнце и пляж.

Второе место в «женском рейтинге» занимает Ноха (Кантабрия), где женщины бронируют 82% жилья. В Понтеведре этот показатель составляет 77%. Также в пятерке самых популярных среди женщин направлений - Польенса (Майорка) и Калафель (Таррагона). 

Среди мужчин лидирует Пуэрто-де-Сантьяго (Тенерифе). 79% бронирований в этом городе приходится на мужчин. Среди них также популярны Лос-Гигантес (Тенерифе), Хака (Уэска) Вера (Альмерия) и Льянес (Астуриас).

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