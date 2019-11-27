Названы десять лучших госпиталей в Испании

А два - в Барселоне. Рейтинг во вторник опубликовала организация Merco, которая мониторит репутацию испанских компаний.

Первое место в этом году занял столичный Hospital Universitario La Paz de Madrid. Второе - Clínic de Barcelona. Замыкает тройку лучших Hospital general Universitario Gregorio Marañón (Мадрид), пишет noticia.ru.

Далее следуют 12 de Octubre (Мадрид), Hospital Universitari Vall d'Hebron (Барселона), Hospital Universitari y Politècnic La Fe (Валенсия), Ramón y Cajal (Мадрид), Fundación Jiménez Díaz (Мадрид), Hospital Universitario Virgen del Rocío (Севилья), Hospital Clínico San Carlos (Мадрид).

Составители рейтинга опросили 6149 медиков. Учитывались такие критерии, как качество обслуживания, оснащенность современным оборудованием, техническая подготовка сотрудников и т.д.