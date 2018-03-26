Названы лучшие испанские работодатели

Понедельник, 26 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Названы лучшие испанские работодатели

Консалтинговая компания Great Place to Work опубликовала ежегодный список лучших компаний Испании по версии работников.

Рейтинг Best Workplaces España 2018 возглавляют Vodafone España (в категории более 1 000 сотрудников), Mars España (500-1000 сотрудников), Cisco Systems (250-500 сотрудников), Stryker (100-250 сотрудников) и Hotel AR Diamante Beach Spa & Convention Centre (50-100 сотрудников). При составлении рейтинга было проанализировано более 300 компаний, работающих в разных областях, пишет noticia.ru.

На церемонии награждения победителей была особо отмечена значимость модели Great Place to Work for All для создания наилучших условий, как для бизнеса, так и для персонала. Проект предполагает помощь компаниям в достижении корпоративных целей, улучшении рабочей обстановки и создании командного духа.

Также были вручены пять специальных премий. Лучшие отзывы работников получила компания Stryker, самый здоровый психологический и эмоциональный климат оказался в Cisco Systems, la Caixa была отмечена за свои социальные программы, Vodafone España - за применение модели «лучшего места работы», а премию за лучшее руководство получил глава международного направления Kiabi.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: всегда Coca-Cola!

      О новых планах Coca-Cola объявил страновой менеджер марки в Португалии Руй Серпа.

      Подробнее

    • Португальцы высадили тысячи деревьев в память о жертвах лесных пожаров

      В Португалии в память о жертвах прошлогодних лесных пожаров начали высаживать новые деревья.

      Подробнее

    • Названы лучшие испанские работодатели

      Консалтинговая компания Great Place to Work опубликовала ежегодный список лучших компаний Испании по версии работников.

      Подробнее

    • Испания: Renfe вышла в «плюс» почти на 70 миллионов евро

      Железнодорожная компания Renfe зарегистрировала в прошлом году прибыль в размере 69,84 миллиона евро.

      Подробнее

    • Италия: педиатр отказался посетить заболевшего ребенка на дому

      Мама новорожденных близнецов из города Терамо, что в Абруццо, пожаловалась на участкового педиатра.

      Подробнее

    • Италия: африканская жара наступает на Неаполь

      В ближайшие дни в Италии ожидается значительное повышение температуры, весна все громче заявляет о себе и буквально рвется в приоткрытые погодные двери.

      Подробнее

    • Ракета SpaceX пробила огромную дыру в ионосфере Земли

      В ходе запуска спутника Formosat-5 ракета Falcon 9 проделала дыру диаметром 900 километров в ионосфере Земли.

      Подробнее

    • Умер Сергей Мавроди

      В Москве умер основатель пирамиды МММ Сергей Мавроди, ему было 62 года.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!