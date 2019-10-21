Названы любимые гастрономические направления испанцев

Понедельник, 21 Октябрь 2019 Испания Испания

Названы любимые гастрономические направления испанцев

Страна Басков, Галисия и Ла-Риоха - самые любимые гастрономические направления среди испанских туристов.

Исследование проводила компания Dinamiza. Если верить результатам опроса, 82% испанцев за последние несколько лет совершали поездки, основная цель которых была «вкусно поесть», пишет noticia.ru.

  • Если речь идёт о тапас, то здесь на первый план выходят Страна Басков, Андалусия и Ла-Риоха.
  • Если намечается поход в хороший дорогой ресторан, в лидеры выбиваются Страна Басков, Мадрид и Каталония.
  • За хорошим вином едут в Ла-Риоху, Андалусию или Кастилию и Леон.
  • Чтобы отведать местные фермерские продукты, отправляются в Астурию, Ла-Риоху и Кантабрию.
  • Лучшие гастрономические рынки находятся в Мадриде, Каталонии и Галисии.
  • А связанные с едой праздники и мероприятия - это Галисия, Ла-Риоха и Андалусия.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья