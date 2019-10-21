Названы любимые гастрономические направления испанцев

Исследование проводила компания Dinamiza. Если верить результатам опроса, 82% испанцев за последние несколько лет совершали поездки, основная цель которых была «вкусно поесть», пишет noticia.ru.

Если речь идёт о тапас, то здесь на первый план выходят Страна Басков, Андалусия и Ла-Риоха.

Если намечается поход в хороший дорогой ресторан, в лидеры выбиваются Страна Басков, Мадрид и Каталония.

За хорошим вином едут в Ла-Риоху, Андалусию или Кастилию и Леон.

Чтобы отведать местные фермерские продукты, отправляются в Астурию, Ла-Риоху и Кантабрию.

Лучшие гастрономические рынки находятся в Мадриде, Каталонии и Галисии.

А связанные с едой праздники и мероприятия - это Галисия, Ла-Риоха и Андалусия.