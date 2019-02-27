Названы любимые супермаркеты испанцев

В 2014 году во время аналогичного опроса испанцы в большей степени придавали значение таким критериям, как цены и возможность сэкономить, в то время как в конце 2018 года более весомую роль стало играть качество и ассортимент продуктов.

По совокупности критериев любимым супермаркетом испанцев оказался Bonpreu, гипермаркетом – Hipercor, магазином-дискаунтером – Aldi. Худшими были названы Carrefour Market, La Plaza de Día, Simply (Alcampo) и Supersol, пишет noticia.ru.

Самые высокие оценки за ассортимент и качество получили El Corte Inglés и Hipercor, за которыми следуют Carrefour и Alcampo. Самые низкие результаты – у Covirán, Dia и Supersol.

Лучшие цены и предложения, по мнению респондентов, можно найти в Lidl и Dia. Наименее выгодными были названы El Corte Inglés, Carrefour Market, Condis и Froiz.

Потребители считают, что самый отзывчивый и приветливый персонал работает в Condis, Aldi и Mercadona. Наиболее низкое качество обслуживания – в E.Leclerc, Carrefour, Alcampo и Ahorramás.

По показателю удобства и охвата лидируют E.Leclerc, Supercor и Bon Preu, в то время как замыкают рейтинг BM, Covirán, Carrefour Market, Condis и Alcampo Supermercado.

В ходе опроса также оценивались новые услуги, такие как покупки в интернете и доставка на дом. По этому критерию лучшими стали Alimerka, Froiz и Gadis.