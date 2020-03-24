Названы опасные для сердца продукты

Рекомендации врача со списком опасных продуктов приводит газета La Vanguardia.

Здоровая диета, по словам доктора, основана на потреблении фруктов, овощей, круп, цельнозернового хлеба, рыбы и оливкового масла в качестве заменителя продуктов с высоким содержанием жира. В список опасных для сердца продуктов врач включил красное мясо, которое содержит насыщенные жиры, доля которых не должна превышать 10 процентов от суточного потребления жиров.

Выпечка, продаваемая в магазинах и кафе, также может навредить здоровью, поскольку содержит большое количество трансжиров. Доктор Канепа заметил, что трансжиры связывают с увеличением случаев сердечно-сосудистых заболеваний, избыточного веса и диабета второго типа. В список потенциально опасной выпечки Хуан Пабло Канепа включил пиццу, пельмени и макароны, потребление которых следует ограничить.

Обращая внимание на то, что стресс является одним из факторов обострения сердечно-сосудистых заболеваний, доктор советует отказаться от энергетических напитков. Канепа приводит данные British Medical Journal, согласно которым регулярное потребление алкоголя удваивает риск смерти от остановки сердца и приводит к повреждениям мозга в долгосрочной перспективе.

Также кардиолог назвал продукты, которые многие употребляют ежедневно и не задумываются об ограничениях. К ним относятся соль, которая содержит натрий, и сливочное масло. Последнее доктор советует исключить из рациона и жарить продукты только на оливковом масле.

В качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Хуан Пабло Канепа посоветовал выполнять анаэробные физические упражнения в течение 45 минут в день, соблюдать средиземноморскую диету, отказаться от малоподвижного образа жизни, курения и употребления наркотиков.