Названы опасные для сердца продукты

Вторник, 24 Март 2020 Испания Испания

Названы опасные для сердца продукты

Испанский кардиолог Хуан Пабло Канепа (Juan Pablo Canepa) для сохранения здоровья сердца посоветовал заниматься анаэробными тренировками и отказаться от вредной пищи.

Рекомендации врача со списком опасных продуктов приводит газета La Vanguardia.

Здоровая диета, по словам доктора, основана на потреблении фруктов, овощей, круп, цельнозернового хлеба, рыбы и оливкового масла в качестве заменителя продуктов с высоким содержанием жира. В список опасных для сердца продуктов врач включил красное мясо, которое содержит насыщенные жиры, доля которых не должна превышать 10 процентов от суточного потребления жиров.

Выпечка, продаваемая в магазинах и кафе, также может навредить здоровью, поскольку содержит большое количество трансжиров. Доктор Канепа заметил, что трансжиры связывают с увеличением случаев сердечно-сосудистых заболеваний, избыточного веса и диабета второго типа. В список потенциально опасной выпечки Хуан Пабло Канепа включил пиццу, пельмени и макароны, потребление которых следует ограничить.

Обращая внимание на то, что стресс является одним из факторов обострения сердечно-сосудистых заболеваний, доктор советует отказаться от энергетических напитков. Канепа приводит данные British Medical Journal, согласно которым регулярное потребление алкоголя удваивает риск смерти от остановки сердца и приводит к повреждениям мозга в долгосрочной перспективе.

Также кардиолог назвал продукты, которые многие употребляют ежедневно и не задумываются об ограничениях. К ним относятся соль, которая содержит натрий, и сливочное масло. Последнее доктор советует исключить из рациона и жарить продукты только на оливковом масле.

В качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Хуан Пабло Канепа посоветовал выполнять анаэробные физические упражнения в течение 45 минут в день, соблюдать средиземноморскую диету, отказаться от малоподвижного образа жизни, курения и употребления наркотиков.

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