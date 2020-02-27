Названы регионы Испании с самыми высокими зарплатами

Четверг, 27 Февраль 2020 Испания Испания

Названы регионы Испании с самыми высокими зарплатами

По данным консалтинговой компании Adecco на самую высокую среднюю зарплату до вычета налогов можно рассчитывать в Мадриде и Стране Басков – 1 990 евро в месяц.

Между тем, средняя зарплата по Испании составляет 1695 евро в месяц, пишет Idealista.

Где ещё платят выше среднего? В трёх автономиях месячная зарплата до вычета налогов превышает среднюю по стране: Наварре (1 850). Каталонии (1 810) и Астурии (1 700), пишет prian.ru.

В Кантабрии и на Балеарских островах месячная зарплата ниже среднего показателя по стране, но она всё-таки выше 1 600. В остальных регионах сумма ниже. Например, в Галисии она составляет 1 550, в Арагоне – 1 590, в Ла-Риохе – 1 540. Менее 1500 евро в месяц получают работники компаний в Андалусии, Кастилье-ла-Манче, на Канарских островах, в Мурсии и Эстремадуре. Эстремадура стала единственным регионом страны, где размер средней зарплаты не превышает 1 400 евро в месяц.    

По статистическим данным 2017 года, Испания занимает второе место по туристической популярности среди стран Шенгена. К тому же, страна входит в десятку лучших стран для создания семьи, является одной из наиболее комфортных как для жизни на пенсии, так и для переезда в целом. О том, какие шаги предпринять для успешного поиска работы в Испании, читайте в этой статье.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)