Названы регионы Испании с самыми высокими зарплатами

Между тем, средняя зарплата по Испании составляет 1695 евро в месяц, пишет Idealista.

Где ещё платят выше среднего? В трёх автономиях месячная зарплата до вычета налогов превышает среднюю по стране: Наварре (1 850). Каталонии (1 810) и Астурии (1 700), пишет prian.ru.

В Кантабрии и на Балеарских островах месячная зарплата ниже среднего показателя по стране, но она всё-таки выше 1 600. В остальных регионах сумма ниже. Например, в Галисии она составляет 1 550, в Арагоне – 1 590, в Ла-Риохе – 1 540. Менее 1500 евро в месяц получают работники компаний в Андалусии, Кастилье-ла-Манче, на Канарских островах, в Мурсии и Эстремадуре. Эстремадура стала единственным регионом страны, где размер средней зарплаты не превышает 1 400 евро в месяц.

По статистическим данным 2017 года, Испания занимает второе место по туристической популярности среди стран Шенгена. К тому же, страна входит в десятку лучших стран для создания семьи, является одной из наиболее комфортных как для жизни на пенсии, так и для переезда в целом. О том, какие шаги предпринять для успешного поиска работы в Испании, читайте в этой статье.