Названы самые бюджетные курорты Испании

Они проанализировали цены на отели, прокат машин, ужин на двоих, спиртные напитки, кофе, два билета в театр, поездку на такси и билет на автобус.

По совокупности показателей самыми бюджетными испанскими направлениями признаны Саламанка, Гранада и Севилья. Здесь цены оказались на 15-20% ниже средних, пишет noticia.ru.

Если сравнивать города конкретно по стоимости проживания в отеле, то самой доступной окажется Сарагоса. А самые дешевые билеты на автобус будут в Саламанке. Такси доступнее всего в Бильбао, Кордове, Гранаде и Сарагосе. А автопрокат - в Малаге.