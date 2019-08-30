Названы три испанские улицы с самым дорогим жильем

Пятница, 30 Август 2019 Испания Испания

Названы три испанские улицы с самым дорогим жильем

Улицы с самым дорогим в Испании жильем находятся в Бенаависе (Малага), Барселоне и Мадриде.

Об этом свидетельствует последнее исследование, подготовленное аналитиками портала Idealista.

Урбанизация Ла Сагалета - самая дорогая. Средняя цена объекта жилой недвижимости здесь переваливает за 6,7 млн евро.

На втором месте - проспект Тибидабо в Барселоне, где стоимость дома примерно составляет 5,8 млн, пишет noticia.ru.

Замыкает тройку Пасео-де-ла-Маркеса-Виуда-де-Альдама в районе Ла-Моралеха (Мадрид) с 5,7 млн евро за объект.

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