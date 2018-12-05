Недвижимость в Испании в 2019 году подорожает на 5-7%

Анализ рынка жилья показал, что активность покупателей повысится, однако рост будет более умеренным по сравнению с последними несколькими кварталами. Также ожидается, что число сделок купли-продажи увеличится на 5-10% до 625-650 тысяч.

С другой стороны, агентство прогнозирует рост цен в зонах за пределами крупных городов и прибрежных районов, где до этого восстановление рынка недвижимости после кризиса происходило очень медленно.

Кроме того, в Tinsa считают, что темпы роста по ипотеке будут более высокими, чем по общему количеству сделок. Так, ожидается, что в следующем году будет выдано на 10-15% больше ипотечных займов, и их число достигнет 265-300 тысяч. На 25%, или до 125 тысяч, должно вырасти число разрешений на строительство, пишет noticia.ru.

В целом Tinsa дает положительный прогноз по испанскому рынку недвижимости в будущем году, отмечая, что его развитию будут сопутствовать экономический рост, восстановление рынка труда, повышение спроса на жилье и активизация строительства.