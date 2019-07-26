Немецкая компания Vorwerk открывает свой магазин в Испании

Магазин рождается с целью предложить клиенту опыт оффлайн покупок и презентовать два флагманских продукта фирмы: кухонный робот Thermomix и пылесос премиум-класса Kobold.

В дополнение к запасным частям, аксессуарам и поваренным книгам пространство будет предлагать гастрономические мероприятия: от презентаций новинок до кулинарных мастер-классов. Магазин располагается в самом центре Бильбао, в здании, в котором в течение 90 лет располагалось кафе La Granja. Его интерьер сохраняет некоторые из наиболее знаковых элементов прошлого: барную стойку, величественные колонны, двери, плинтуса, необычную лестницу. Пространство дополняется современным дизайном и техникой. «Мы стремимся презентовать ценность прямых продаж и иметь под одной крышей два наших бренда. Так мы развиваем еще один канал продаж, не отказываясь от привычной схемы продажи через торговых агентов», – рассказывает Игнасио Фернандес-Симал, генеральный директор Vorwerk в Испании.

Марка Thermomix принадлежит немецкой торговой группе Vorwerk, которая родилась в 1883 году в Вуппертале на северо-западе Германии. Компания, которая в свое время начиналась как семейный бизнес по изготовлению ковров, сегодня является одной из ведущих компаний по продаже бытовой техники. История одного из самых известных кулинарных роботов в мире взяла свое начало во Франции 30 лет назад с момента разработки теплового миксера. Сейчас робот Thermomix присутствует в более чем пяти миллионах домов по всему миру. Каждый день производятся более 4000 единиц этого элемента бытовой техники, которые затем отправляются в более чем 60 стран. В настоящее время в Vorwerk работает команда из 120 инженеров, занимающихся исследованиями и новыми разработками, пишет espanarusa.com.