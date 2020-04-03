Nissan приостановила заводы в Испании

Как сообщает пресс-служба компании Nissan, заводы бренда, находящиеся в Великобритании и Испании будут приостановлены до конца апреля. Отмечается, что большинство работников заводов будут уволены, однако они получат выплаты до 2,5 тысяч евро на каждого, пишет 32cars.ru.

Также сообщается, что в Испании были закрыты дилерские центры японской марки. Информация о том, когда они будут открыты появится позже в соответствии с мерами, которые примут власти страны.