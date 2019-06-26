Новое кафе-мастерская в Испании

Голландка Мартина Постма создала первую непрофессиональную мастерскую Repair Café в Амстердаме десять лет назад, в которой можно было починить все от кофейника, забитого известью, до пылесоса, не всасывающего пыль. Профессионалы учат посетителей дарить вещам новую жизнь. «Сначала это был способ сократить электронные отходы. Со временем мастерская стала пространством, которое поощряет социальные отношения. Теперь мы хотим заставить производителей создавать руководство по ремонту того, что они продают», – рассказывает Мартина Постма. В 37 странах уже насчитывается 1854 ремонтных кафе. На этой неделе в Испании открывается шестое пространство Repair Café в районе Villaverde (Мадрид). «Мы не конкурируем с профессиональными ремонтниками. Речь идет не о том, чтобы оставить устройство и затем вернуться за готовым изделием. Это совсем другая концепция. Речь идет о том, чтобы научить людей исправлять поломанные вещи, а не нести их сразу на помойку», – добавляет создательница сети.

Деятельность Repair Café зависит от инициативы конкретного человека. Тот, кто хочет организовать такие мастер-классы на регулярной основе, должен заплатить 49 евро фонду Repair Café, базирующемуся в Амстердаме. Взамен он получает права на использование логотипа, продвижение деятельности на официальном сайте и рекомендации по проведению мастер-классов. Периодичность проведения таких мастер-классов является гибкой: можно устраивать их в установленном пространстве ежедневно, так и делать это один раз в месяц. Некоторые классические кафе предоставляют место для проведения таких мероприятий. В некоторых случаях они проводятся в собственном пространстве или в культурном центре данного населенного пункта или района, пишет espanarusa.com.

В Мадриде такое пространство можно найти в социальной лаборатории Medialab-Prado, расположенной недалеко от вокзала Аточа. Два активных жителя столицы Хулио Гисберт и Пако Ортега запустили этот проект четыре года назад. Теперь Пако Ортега открывает новое пространство в рабочем районе Villaverde на юге Мадрида. «Я всегда был разнорабочим. Раньше я разбивал игрушки, теперь их чиню», – с улыбкой говорит он. В пространстве Repair Café в Medialab-Prado вся ответственность лежит на 62-летнем Хавьере Васкесе, который проводит такие мастер-классы вот уже в течение трех лет. Раньше они проводились раз в месяц, теперь гостей ждут каждую субботу с 18:00 до 20:00. Васкес рассказывает, что для него это имеет особый социальный смысл, вспоминая, как раньше соседи помогали друг другу собрать книжную полку или починить дрель. В мастерской всегда царит особая атмосфера, где фарфоровые чашки и запах кофе гармонично сочетается с щепками и шумом инструментов.

Мастера заявляют, что производители затрудняют жизнь ремонтникам, используя детали, которые невозможно найти на рынке. Из фонда Repair Café в Нидерландах они получают информацию о долговечности некоторых объектов и методах их восстановления. Хавьер Васкес планирует проводить постоянные детские мастер-классы по починке игрушек и электронных устройств, которые успели полюбиться школьникам и их родителям. Делают акцент на детей и подростков также хозяева кафе-мастерской в регионе Астурия. «Мы хотим проводить мастер-классы в институтах. Речь идет не только о ремонте, но и о повышении осведомленности и интереса к восстановлению старых вещей», – объясняет Виктор Гонсалес, 29-летний инженер-механик.

Каролина Ривас, мексиканский кинематографист, которая проживает в Барселоне, получила лицензию на работу под маркой Repair Café в этом году. Она работает в Ассоциации Open Art вместе с Даудом Сарханди, с которым они организовали мастер-классы в не самом благополучном районе Baró de Viver, расположенном в пригороде Барселоны. Следующий их мастер-класс состоится 26 июня и будет направлен на восстановление электроприборов. Они ждут откликов разнорабочих, готовых принять участие в этом проекте. Также они получают поломанную мебель из конференц-центра Fira de Barcelona и дают ей вторую жизнь. Ответственное потребление и принципы круговой экономики лежат в основе деятельности всех коллективов, сотрудничающих с голландским проектом.

Адреса Repair Café в Испании:

Мадрид (Atocha) – Medialab-Prado, Calle de la Alameda, 15. Каждую субботу с 18:00 до 20:00.

Мадрид (Villaverde) – Calle de Godella, 104. Каждую пятницу с 18:00 до 20:00.

Хихон – Calle de Peña Ubiña, 3. Нет точного расписания.

Барселона – Calle de Campins 5, local 1. Следующая встреча состоится 26 июня.

Сарагоса – Calle del Doctor Palomar, 25. Каждый вторник с 19:00 до 21:00.

Толедо – Calle de los Trinitarios, 23. С понедельника по пятницу с 17:00 до 20:00.