Новое расписание испанских супермаркетов

Вторник, 12 Май 2020 Испания Испания

Новое расписание испанских супермаркетов

В понедельник часть Испании перешла в режим облегченного карантина.

В связи с этим крупнейшие торговые сети скорректировали своё расписание. Ниже приводим обновлённый график работ супермаркетов Mercadona, DIA, Lidl, Carrefour, Alcampo, Eroski, пишет noticia.ru.

Mercadona теперь работает с 9:00 до 20:00.

DIA закрывается позже — в 21:00.

Lidl открывается в 9:00 и закрывается в 20:00, а по воскресеньям некоторые магазины сети работают с 10:00 до 15:00.

Carrefour в Мадриде работает с 8:30 до 21:30. В Стране Басков и Каталонии — с 9:00 до 21:00. В Сарагосе — с 9:00 до 22:00. В остальных регионах — с 9:00 до 22:00 во все дни, кроме воскресенья (с 9:00 до 21:00).

Alcampo устанавливает часы работы для гипермаркетов до 21:00 с понедельника по субботу и до 20:00 по воскресеньям и праздникам. Для супермаркетов — до 20:30. Для магазинов Mi Alcampo — до 22:00.

Eroski работает с 9:00 до 20:00 (на Балеарских островах — с 8:30 до 22:00). Гипермаркеты открыты с 9:00 до 21:00.

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