Новый мэр испанского города сразу повысил себе зарплату на 160%

И увеличил собственный оклад на 160% - до 51800 евро в год, пишет noticia.ru.

До Санчеса городом управлял социалист, который получал 19950 евро в год. Его преемник, представляющий Народную партию, решил, что этого мало. На первом же заседании Санчес и его помощники повысили себе зарплаты.