Новый мэр испанского города сразу повысил себе зарплату на 160%

Вторник, 09 Июль 2019 Испания Испания

Новый мэр испанского города сразу повысил себе зарплату на 160%

Только что избранный мэр Пилар-де-ла-Орадада Хосе Мария Перес Санчес решил, что зарплата, которую получал на этом посту его предшественник, слишком мала для него.

И увеличил собственный оклад на 160% - до 51800 евро в год, пишет noticia.ru.

До Санчеса городом управлял социалист, который получал 19950 евро в год. Его преемник, представляющий Народную партию, решил, что этого мало. На первом же заседании Санчес и его помощники повысили себе зарплаты.

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