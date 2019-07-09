Новый мэр испанского города сразу повысил себе зарплату на 160%
Только что избранный мэр Пилар-де-ла-Орадада Хосе Мария Перес Санчес решил, что зарплата, которую получал на этом посту его предшественник, слишком мала для него.
И увеличил собственный оклад на 160% - до 51800 евро в год, пишет noticia.ru.
До Санчеса городом управлял социалист, который получал 19950 евро в год. Его преемник, представляющий Народную партию, решил, что этого мало. На первом же заседании Санчес и его помощники повысили себе зарплаты.