Новый референдум о независимости Каталонии «неизбежен»

Среда, 16 Октябрь 2019 Испания Испания

Новый референдум о независимости Каталонии «неизбежен»

Лидер сепаратистов Каталонии Ориол Жункерас уверен в неизбежности нового референдума о независимости региона.

«Конфликт должен быть разрешен с помощью избирательных урн… Рано или поздно референдум неизбежен, потому что как иначе мы можем дать голос гражданам?» — заявил Жункерас в послании журналистам.

В письменном сообщении из испанской тюрьмы Жункерас также заявил, что сохранил «глубоко демократические убеждения» и не жалеет о референдуме 2017 года, пишет regnum.ru.

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