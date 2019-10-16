Новый референдум о независимости Каталонии «неизбежен»

«Конфликт должен быть разрешен с помощью избирательных урн… Рано или поздно референдум неизбежен, потому что как иначе мы можем дать голос гражданам?» — заявил Жункерас в послании журналистам.

В письменном сообщении из испанской тюрьмы Жункерас также заявил, что сохранил «глубоко демократические убеждения» и не жалеет о референдуме 2017 года, пишет regnum.ru.