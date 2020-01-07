Новый туристический тренд испанцев: больше поездок за границу

Согласно опросу, проведенному Национальным статистическим управлением Испании (INE), в третьем квартале 2019 года испанцы действительно меньше выезжали на отдых, однако их расходы в этой отрасли выросли на 1,9%, и в целом было потрачено почти 19,3 млрд евро.

Также отмечается, что теперь значительно большее число испанцев отказывается от отпуска внутри страны в пользу зарубежных стран, пишет espanarusa.com.

В опросе также отмечается, что общее число поездок испанцев за границу составило около 61 млн выездов за рубеж. Это на 5,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Тем не менее эксперты утверждают, что снижение числа отдыхающих связано исключительно с падением числа поездок внутри страны — в этом году число таких выездов составило 53,84 млн., что на 6,4% меньше, чем в 2018 году.

Стоит отметить, что внутренние направления наиболее популярны в период с июля по сентябрь. Средняя продолжительность поездок внутри страны составляет 6 ночей, однако при путешествии за границу испанцы проводят в отпуске в среднем 9 ночей.

Что касается самих направлений, то на первом месте стоит излюбленный регион всех испанцев – Андалусия. Сюда приезжают около 18% испанцев (10,98 млн.) от общего числа путешествующих внутри страны. Это на 2% меньше, чем в 2018 году. Далее идёт Валенсия — 12,3% (7,51 млн.), что на 0,69% больше, чем в 2018 году. Третьим по популярности направлением стала Каталония, на долю которой пришлось 11,7% (7,14). Такая цифра говорит о том, что регион потерял более миллиона отдыхающих испанцев по сравнению с 2018 годом — тогда общее число испанцев было 13,7% (8,27 млн.). Соответственно, количество средств потраченных испанцами в Каталонии упало на 3,6% и составило 1,5 млрд евро.