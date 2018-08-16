Новый вид паука был случайно обнаружен испанскими биологами
Испанские биологи случайно обнаружили новый вид пауков, который получил научное название Araneus bonali.
Данное открытие носило совершенно неожиданный характер, поскольку взрослые особи внешне практически неотличимы от... лишайников, покрывающих стволы дубов, которые растут в центральной части Пиренейского полуострова, и увидеть паука можно, лишь обладая острым зрением. Информация об этой находке была опубликована в журнале ZooKeys учеными из Университета Кастилии-Ла Манчи и Университета Эстремадуры, пишет espanarusa.com.
Экземпляры этого паука были обнаружены сразу в нескольких провинциях – Толедо, Сьюдад-Реаль, Касерес – на дубах, растущих в сельскохозяйственных угодьях или природных заповедниках. Больше всего биологов удивило то обстоятельство, что взрослые пауки мимикрируют под уже разросшиеся лишайники, а молодые имеют ту же самую окраску, что и новые образования на стволах.
Ученые пока не знают, используют ли пауки такую имитацию для того, чтобы прятаться от хищников или же, наоборот, чтобы оставаться незамеченными для своих жертв. В любом случае, неудивительно, что до сих пор Araneus bonali успешно скрывался от любопытных взглядов биологов, а местные жители, возможно, не придавали его существованию особого значения.
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