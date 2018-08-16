Новый вид паука был случайно обнаружен испанскими биологами

Данное открытие носило совершенно неожиданный характер, поскольку взрослые особи внешне практически неотличимы от... лишайников, покрывающих стволы дубов, которые растут в центральной части Пиренейского полуострова, и увидеть паука можно, лишь обладая острым зрением. Информация об этой находке была опубликована в журнале ZooKeys учеными из Университета Кастилии-Ла Манчи и Университета Эстремадуры, пишет espanarusa.com.

Экземпляры этого паука были обнаружены сразу в нескольких провинциях – Толедо, Сьюдад-Реаль, Касерес – на дубах, растущих в сельскохозяйственных угодьях или природных заповедниках. Больше всего биологов удивило то обстоятельство, что взрослые пауки мимикрируют под уже разросшиеся лишайники, а молодые имеют ту же самую окраску, что и новые образования на стволах.

Ученые пока не знают, используют ли пауки такую имитацию для того, чтобы прятаться от хищников или же, наоборот, чтобы оставаться незамеченными для своих жертв. В любом случае, неудивительно, что до сих пор Araneus bonali успешно скрывался от любопытных взглядов биологов, а местные жители, возможно, не придавали его существованию особого значения.