О каких игрушках мечтают испанские дети в это Рождество?

В ассоциации добавляют, что Испания – мировой лидер по сезонности покупок для детей. 40% детских товаров приобретают в течение трех недель перед Праздником трех волхвов, а 14% – за неделю до этого дня.

Исследование TNS говорит о том, что в среднем испанцы тратят на подарки детям 158 евро. При этом отмечается, что каждый год есть 3-4 игрушки, которые скупают в первую очередь из-за их особой популярности среди детей, пишет noticia.ru.

Как сообщают в сети El Corte Inglés и на платформе Amazon, в этом году среди самых частых покупок игрушки LOL Surprise – многослойные шары, по мере распаковывания которых дети находят новые подарки.

Также популярностью пользуются «плачущие» куклы Bebés Llorones и наборы Sylvanian Families, но «хитом» этого года стали куклы Ksi Meritos, или Neonatos, которые недавно появились на испанском рынке. Интерес к ним объясняется наличием особой истории: Ksi Meritos – инопланетяне, которые путешествовали на своем космическом корабле и приземлились в Испании, где медсестра Таня нашла их и теперь разыскивает детей, чтобы пристроить маленьких пришельцев.

Ассортимент Ksi Meritos велик, они выпускаются в нескольких цветах, с разными чертами лица и аксессуарами, а цена, или «тариф усыновления» составляет около 46 евро.