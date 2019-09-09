Обнаружен новый источник листериоза в Испании

Ранее сообщалось, что мясной рулет, который под маркой La Mecha продавала в Андалусии компания Magrudis, оказался источником распространения листериоза. В результате в Испании заразились около 200 человек, а трое погибли.

Роспотребнадзор выступил с предупреждением для российских туристов и особенно отговаривал беременных женщин от поездок в Испанию, пишет noticia.ru.

Теперь в Андалусии нашли еще один источник - мясной рулет под маркой Sabores de Paterna. Его делают в Кадисе, а продают еще в Мадриде и Уэльве.