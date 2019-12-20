Обнаружены якоря испанского конкистадора

Археологи заявляют, что останки корабля могут принадлежать флоту, во главе которого стоял испанский конкистадор Эрнан Кортес - завоеватель империи ацтеков в 16 веке.

В прошлом году в этой зоне был также обнаружен еще один якорь, в котором находилась древесина испанского дерева. Все три якоря были найдены на побережье к северу от портового города Веракрус. Именно здесь флот Кортеса высадился в 1519 году, пишет espanarusa.com.

Археологи надеются, что недавние открытия приведут к обнаружению еще большего количества морских артефактов, которые смогут проиллюстрировать историю испанского вторжения. На данный момент имеется как минимум 15 потенциальных зон, в которых были идентифицированы якоря затонувших кораблей.

«Покорение Мексики было знаковым событием в истории человечества, и эти кораблекрушения, если мы сможем их найти, станут символами культурного столкновения, которое привело к формированию Запада», - заявил морской археолог Фредерик Хансельманн.

Считается, что Кортес уничтожил корабли намеренно, потопив их, высадив на мель или устроив пожар. Как именно это произошло, пока остается загадкой.