Образовательный сектор Испании привлекает инвесторов

Согласно данным исследования консалтинговой компании Holon IQ, опубликованном в прошлом году, глобальный рынок образовательных услуг к 2030 году удвоит показатели 2015-го и достигнет оборота 8,9 триллионов евро. Неудивительно, что при таких перспективах интерес инвесторов к сектору образования с каждым годом растет. Одним из доказательств этого служит тот факт, что десять самых крупных фирм, включенных в Global Education Thematical Index, увеличили свою прибыль на 50% за последний год. Возглавляют данный список две китайские компании, пишет espanarusa.com.

В Испании эта тенденция также набирает обороты. Одним из главных событий в этой связи стала продажа Европейского университета (Universidad Europea) в 2018 году, привлекшая внимание многочисленных инвестиционных фондов.

Еще одно значимое событие произошло в минувшую пятницу: Proeduca – компания, специализирующаяся на онлайн-обучении и представляющая Интернациональный университет Ла-Риохи (UNIR), вышла на Альтернативный фондовый рынок (MAB), пополнив число немногочисленных компаний, работающих в образовательном секторе и при этом котирующихся на бирже.

Proeduca стала первой испанской компанией образовательного сектора, вышедшей на биржу. Этот шаг она совершила в рамках продолжающегося процесса диверсификации в Испании и Латинской Америке – ее главных рынках. «Этот новый этап предоставляет нам инструменты, необходимые для успешного развития в будущем, поскольку мы находимся на пути экспансии и роста на международном уровне», – отмечает президент организации Рубен Штейн. Административный совет компании установил стоимость акций на уровне 4,94 евро, основываясь на расширении капитала, произведенном в ноябре прошлого года. Таким образом, цена компании составляет 223 млн евро, что почти в три с половиной раза меньше суммы, которая была получена Laureate Education от инвестиционного фонда Permira за Европейский университет (770 млн евро).

В первый день на бирже стоимость акций Proeduca взлетела на 16%. Тем не менее руководство компании подчеркнуло, что целью выхода компании на фондовый рынок является поиск не финансирования, а новых партнеров, что поможет фирме успешно пройти новый для нее этап интернационализации. Штейн также напомнил, что Proeduca – надежная, рентабельная компания, не имеющая долгов. Цифры также свидетельствуют от том, что дела компании идут очень хорошо. По данным на август 2018-го, прибыль Proeduca составила 14 млн евро, что на 130% больше, чем в 2017-м (6,1 млн евро).