Образовательный сектор Испании привлекает инвесторов

Среда, 13 Март 2019 Испания Испания

Образовательный сектор Испании привлекает инвесторов

Рост численности населения на мировом уровне способствует интенсивному развитию сектора образования.

Согласно данным исследования консалтинговой компании Holon IQ, опубликованном в прошлом году, глобальный рынок образовательных услуг к 2030 году удвоит показатели 2015-го и достигнет оборота 8,9 триллионов евро. Неудивительно, что при таких перспективах интерес инвесторов к сектору образования с каждым годом растет. Одним из доказательств этого служит тот факт, что десять самых крупных фирм, включенных в Global Education Thematical Index, увеличили свою прибыль на 50% за последний год. Возглавляют данный список две китайские компании, пишет espanarusa.com.

В Испании эта тенденция также набирает обороты. Одним из главных событий в этой связи стала продажа Европейского университета (Universidad Europea) в 2018 году, привлекшая внимание многочисленных инвестиционных фондов.

Еще одно значимое событие произошло в минувшую пятницу: Proeduca – компания, специализирующаяся на онлайн-обучении и представляющая Интернациональный университет Ла-Риохи (UNIR), вышла на Альтернативный фондовый рынок (MAB), пополнив число немногочисленных компаний, работающих в образовательном секторе и при этом котирующихся на бирже.

Proeduca стала первой испанской компанией образовательного сектора, вышедшей на биржу. Этот шаг она совершила в рамках продолжающегося процесса диверсификации в Испании и Латинской Америке – ее главных рынках. «Этот новый этап предоставляет нам инструменты, необходимые для успешного развития в будущем, поскольку мы находимся на пути экспансии и роста на международном уровне», – отмечает президент организации Рубен Штейн. Административный совет компании установил стоимость акций на уровне 4,94 евро, основываясь на расширении капитала, произведенном в ноябре прошлого года. Таким образом, цена компании составляет 223 млн евро, что почти в три с половиной раза меньше суммы, которая была получена Laureate Education от инвестиционного фонда Permira за Европейский университет (770 млн евро).

В первый день на бирже стоимость акций Proeduca взлетела на 16%. Тем не менее руководство компании подчеркнуло, что целью выхода компании на фондовый рынок является поиск не финансирования, а новых партнеров, что поможет фирме успешно пройти новый для нее этап интернационализации. Штейн также напомнил, что Proeduca – надежная, рентабельная компания, не имеющая долгов. Цифры также свидетельствуют от том, что дела компании идут очень хорошо. По данным на август 2018-го, прибыль Proeduca составила 14 млн евро, что на 130% больше, чем в 2017-м (6,1 млн евро).

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