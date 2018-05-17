Общественное пространство для лени
В Мостолесе, пригороде Мадрида, 26 мая откроется первый общественный «гамакодром» в Испании - общественное пространство с гамаками.
На улице повесят четыре десятка гамаков, сшитых местными жителями.
Продвижением проекта в Мостолесе занимается Центр искусств Dos de Mayo (CA2M) в сотрудничестве с коллективом Tejiendo Móstoles, который шьёт изделия для социальных проектов.
Идея создания парка с гамаками появилась во время выставки Será una vez... Móstoles 2030.
Один из посылов проекта – признание права на лень, сообщает noticia.ru.
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