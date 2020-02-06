Обучение через волонтерство в Испании

50 лет назад в Соединенных Штатах придумали систему обучения через участие в волонтерских проектах, которое, хоть и с запозданием, но все-таки набирает обороты в Испании.

Около 300 000 учеников, от начальной школы до старших классов, уже обучаются в Испании по этой системе. С каждым годом таких проектов становится все больше. 20 000 детей из Гранады участвуют в проекте Vega Educa, в рамках которого они узнают о процессе изменения климата и разрабатывают проекты, способные помочь предотвратить некоторые разрушительные процессы. Каталонский банк крови вовлекает 29 000 школьников в проекты донорства крови. Также в Каталонии проходят программы по восстановлению заброшенных деревень, помощи пожилым людям и многое другое, пишет espanarusa.com.

В Юго-Восточной Азии и Китае существует множество школ, которые развивают методики обучения через сферу обслуживания и волонтерство. Из европейских стран в этом преуспели Германия, Великобритания и Ирландия. В Испании законопроект об образовании пока не затрагивает подробные аспекты такого рода социальных проектов, однако официальные источники сообщают, что он может претерпеть множество изменений в скором времени.

Примеров социально значимого волонтерства школьников в рамках учебного процесса в Испании уже достаточно много, чтобы задуматься об официальной системе. В прошлом году 36 образовательных центров Майорки были награждены за совместные проекты по обозначению пешеходных маршрутов, восстановлению заброшенных поселений, а также очистке от мусора горной цепи Sierra de Tramontana. Ученики школы Санто-Анхель в Паленсии создали социальный проект в защиту честной игры в современном спорте, а в провинции Аликанте школьники ездят по соседним учебным заведениям, рассказывая сказку о цыганке из бумаги, чтобы обратить внимание на прогулы и предотвратить их. В общей сложности специальная сеть Red Española de Aprendizaje-Servicio, занимающаяся поддержкой такого рода социальных проектов, уже имеет участников в 51 муниципалитете страны, 19 из которых находятся в Каталонии.

Росер Батле, основатель данной сети, отмечает, что такая системы требует определенной подготовки педагогов и постоянного обмена опытом. Хуан де Висенте Абад, консультант института Instituto Miguel Catalán de Coslada в Мадриде рассказывает, что они начали использование этой методологии в 2010 году, когда старшеклассники разработали проект, помогающий предотвратить сексуальные домогательства в учебных заведениях. Постепенно ученики младшего возраста стали предлагать различные социальные проекты, совмещая теоретические презентации с волонтерскими выездами. Сегодня у них есть множество проектов: школьники превращаются в специальных гидов для людей с болезнью Альцгеймера, для которых они проводят экскурсии по национальному археологическому музею; у них есть огород, за которым группа инициативных учеников ухаживает вместе с пожилыми людьми этого района; старшеклассники предлагают собственные идеи по развитию города представителям Городского совета. «Такая деятельность очень мотивирует, потому что она знакомит детей с обычной жизнью, развивает навыки общения, солидарности, работы в команде. Так они начинают осознавать, чем бы им хотелось заниматься в жизни», - рассказывает консультант. Также он добавляет, что таким образом специалисты добиваются многогранности образования. С учителем иностранных языков или филологии дети учатся выражать свои мысли и презентовать проекты, на уроках математики работают со статистическими данными, которые предоставляет Центр переливания крови и многое другое. Все это связывает их с реальной жизнью общества и помогает реализовать себя.