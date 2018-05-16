Огромная акула на побережье Малаги
В социальных сетях появилось видео, на котором огромная акула плавает у берега на пляже La Cepa в Фуэрхироле (Малага).
Длина тела животного, предположительно синей акулы, - около трех метров.
Видео получило более 200 тысяч просмотров и сотни репостов.
Запись была сделана в одном из заведений на пляже, сообщает noticia.ru.
Фуэрхирола - город и популярный курорт на побережье Средиземного моря. Входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия.
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