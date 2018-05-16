Огромная акула на побережье Малаги

Длина тела животного, предположительно синей акулы, - около трех метров.

Видео получило более 200 тысяч просмотров и сотни репостов.

Запись была сделана в одном из заведений на пляже, сообщает noticia.ru.

Фуэрхирола - город и популярный курорт на побережье Средиземного моря. Входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия.