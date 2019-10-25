Около 4,6 млн испанцев мёрзнут в своих домах

К такому выводу пришли аналитики организации Funcas и сотрудники кафедры Энергетики и бедности Университета Комильяса, изучившие статистику в Испании и других странах Европы.

Прежде всего смотрели на просрочку по платежам за электроэнергию. В Испании не самые плохие показатели. В Болгарии доля неплательщиков превысила 30%, в Хорватии и Румынии - 25%. Меньше всего их в Люксембурге, Нидерландах и Дании, пишет noticia.ru.

Болгария лидирует и среди стран, где больше всего людей мерзнут в своих домах. А на втором месте в этом списке - Португалия.