Олимпийская чемпионка найдена мертвой в Испании

В последний раз 56-летнюю Бланку видели живой 23 августа. Она уехала из дома на своем автомобиле. При этом сообщается, что она не взяла мобильный телефон. В поисках были задействованы как профессионалы, так и волонтеры. Наконец, спустя 12 дней после исчезновения сержант Гражданской гвардии, помогавший поисковикам в свой выходной, обнаружил тело женщины. На след его вывела немецкая овчарка. Тело находилось возле северного склона пика Ла-Пеньота, в стороне от той зоны, где проходили поиски, пишет noticia.ru.

Точную причину смерти судмедэксперты назовут после вскрытия, однако испанским СМИ уже стало известно о «следе от удара по голове».

В 1992 году Очоа завоевала бронзовую медаль в горнолыжном слаломе на Олимпийских играх в Альбервиле. Она стала единственной женщиной в Испании - призером Зимней Олимпиады.