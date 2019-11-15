Определен победитель конкурса Mister Turismo España

9 ноября в Exhibition Centre, в Бильбао, состоялся конкурс красоты Mister Turismo España 2019. В нем победил Самуэль Лопес, 23 года, приехавший из Торревьехи (Аликанте), пишет espanarusa.com.

В соревновании, проходившем в Бильбао, принимали участие 26 конкурсантов. Самуэль сумел остаться победителем в сложной борьбе и понравиться чуть больше, чем остальные претенденты. Жюри было непросто определить лидера. В конкурсе, проходящем в столице Бискайи, Бильбао, одними из главных претендентов были представители Страны Басков: победитель Mister Euskadi 2019 32-летний Iñigo Elorriaga и его 20-летний брат Mister Alava 2019 Julen Muñoz.

Конкурсная программа состояла из нескольких дефиле, в том числе выходов в костюмах и пляжной одежде. После первого тура был составлен топ-12 участников. Затем осталось 5 претендентов. И потом определили победителя. Места на подиуме распределились так: Francisco Javier Junco – Тенерифе, на третьей позиции, представитель Бискайи Iñigo Elorriaga - на второй, и «самый красивый» из Аликанте Samuel Lopez на первой.

Получив награду, Самуэль отправится в следующем году на Мальту, чтобы представить Испанию на международном конкурсе Mister Tourism World, который пройдет с 3 по 9 января.