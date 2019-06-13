Органическое сельское хозяйство Испании расширяется
Площадь земель, отданных под органическое сельское хозяйство, продолжает увеличиваться.
В Каталонии отраслевой баланс за 2018 год показал расширение на 5% сертифицированного производства на территориях, занятых под выращивание био-продукции и эко-животноводство.
Ecovalia, некоммерческая ассоциация, продвигающая органическое сельское хозяйство в Испании, подготовила отчет по результатам работы сектора за прошлый год. Согласно нему угодья, предназначенные для сертифицированного биологическогопроизводства по всей стране, в 2018 году увеличились на 3,1%. Число фирм, работающих в отрасли, составило 43 984, на 5,3% больше, чем в 2017 году, пишет espanarusa.com.
Президент Ecovalia Альваро Баррера подчеркнул, что «органическое производство является необходимостью для будущего», поскольку оно открывает новые возможности для всего агросектора, обеспечивает потребителей качественными «здоровыми» продуктами и поддерживает политику смягчения последствий изменения климата.
В Каталонии площади под органическое производство также расширились – на 5,02% в 2018 году по сравнению с предыдущим годом, достигнув 210 818 га. Две трети этой территории занимают луга, пастбища и корм, предназначенные для кормления органического скота.
Согласно докладу, подготовленному к 25-й годовщине создания Каталонского совета по органическому производству Департамента сельского хозяйства Generalitat de Catalunya, по занятым площадям биологические культуры распределяются так:
- виноградники 41%;
- оливковые деревья 20%;
- полевые культуры 18%;
- орехи 8%;
- фруктовые деревья 3%;
- овощи 2%.
6-7 июня в Мадриде в выставочном центре IFEMA Feria Madrid прошла первая международная выставка La Organic Food Iberia, посвященная органическому производству на Иберийском полуострове.