Органическое сельское хозяйство Испании расширяется

Четверг, 13 Июнь 2019 Испания Испания

Органическое сельское хозяйство Испании расширяется

Площадь земель, отданных под органическое сельское хозяйство, продолжает увеличиваться.

В Каталонии отраслевой баланс за 2018 год показал расширение на 5% сертифицированного производства на территориях, занятых под выращивание био-продукции и эко-животноводство.

Ecovalia, некоммерческая ассоциация, продвигающая органическое сельское хозяйство в Испании, подготовила отчет по результатам работы сектора за прошлый год. Согласно нему угодья, предназначенные для сертифицированного биологическогопроизводства по всей стране, в 2018 году увеличились на 3,1%. Число фирм, работающих в отрасли, составило 43 984, на 5,3% больше, чем в 2017 году, пишет espanarusa.com.

Президент Ecovalia Альваро Баррера подчеркнул, что «органическое производство является необходимостью для будущего», поскольку оно открывает новые возможности для всего агросектора, обеспечивает потребителей качественными «здоровыми» продуктами и поддерживает политику смягчения последствий изменения климата.

В Каталонии площади под органическое производство также расширились – на 5,02% в 2018 году по сравнению с предыдущим годом, достигнув 210 818 га. Две трети этой территории занимают луга, пастбища и корм, предназначенные для кормления органического скота.

Согласно докладу, подготовленному к 25-й годовщине создания Каталонского совета по органическому производству Департамента сельского хозяйства Generalitat de Catalunya, по занятым площадям биологические культуры распределяются так:

  • виноградники 41%;
  • оливковые деревья 20%;
  • полевые культуры 18%;
  • орехи 8%;
  • фруктовые деревья 3%;
  • овощи 2%.

6-7 июня в Мадриде в выставочном центре IFEMA Feria Madrid прошла первая международная выставка La Organic Food Iberia, посвященная органическому производству на Иберийском полуострове.

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