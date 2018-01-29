Орри - мандарины, которые растут только в Испании

Производители мандаринов Орри собираются реализовать в сезоне 2017-2018 более 45 тысяч тонн этих цитрусовых. Плановый показатель на 73% больше по сравнению с предыдущим сезоном, когда было реализовано порядка 26 тонн мандаринов этого сорта. При этом 30,5% продукции приходятся на провинцию Уэльва, 27,1% - на Валенсию, 10,1% - на Мурсию, 8,3% - на Кастельон, 2,6% - на Аликанте, 14,7% - на Альмерию, 6,4% - на Севилью.

Испания - единственная страна в Европе, где можно законно выращивать этот сорт мандаринов. Основные рынки сбыта испанских мандаринов Орри - Франция, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Германия и Австрия, передает noticia.ru.

Сорт имеет израильское происхождение. Мандарины Орри отличаются тонкой шкуркой, легко чистятся, содержат небольшое количество косточек, обладают сладким вкусом и другими качествами, которые придают им статус премиум-продукта.