Останки диктатора Франко перезахоронили в Испании

Пятница, 25 Октябрь 2019 Испания Испания

Останки диктатора Франко перезахоронили в Испании

Процедура перезахоронения тела испанского диктатора Франсиско Франко прошла в Испании.

На церемонии присутствовали 22 его родственника.

Труп извлекли из монументального комплекса «Долина павших» и на вертолёте доставили на кладбище Мингоррубио, передаёт ТАСС. Политика захоронили рядом с женой Кармен Поло.

По словам и.о. премьер-министра государства Педро Санчеса, в день переноса тела завершилась аномалия в испанской демократии.

Сделан ещё один шаг в сторону примирения, которое может опираться только на демократию и свободу, которые все мы разделяем, — подчеркнул он.

Глава кабмина отметил, что процесс поддержали все ветви власти.

Наличие [останков] диктатора в этом мавзолее было оскорбительно, — заключил он.

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