Останки диктатора Франко перезахоронили в Испании
Процедура перезахоронения тела испанского диктатора Франсиско Франко прошла в Испании.
На церемонии присутствовали 22 его родственника.
Труп извлекли из монументального комплекса «Долина павших» и на вертолёте доставили на кладбище Мингоррубио, передаёт ТАСС. Политика захоронили рядом с женой Кармен Поло.
По словам и.о. премьер-министра государства Педро Санчеса, в день переноса тела завершилась аномалия в испанской демократии.
Сделан ещё один шаг в сторону примирения, которое может опираться только на демократию и свободу, которые все мы разделяем, — подчеркнул он.
Глава кабмина отметил, что процесс поддержали все ветви власти.
Наличие [останков] диктатора в этом мавзолее было оскорбительно, — заключил он.