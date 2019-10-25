Останки диктатора Франко перезахоронили в Испании

На церемонии присутствовали 22 его родственника.

Труп извлекли из монументального комплекса «Долина павших» и на вертолёте доставили на кладбище Мингоррубио, передаёт ТАСС. Политика захоронили рядом с женой Кармен Поло.

По словам и.о. премьер-министра государства Педро Санчеса, в день переноса тела завершилась аномалия в испанской демократии.

Сделан ещё один шаг в сторону примирения, которое может опираться только на демократию и свободу, которые все мы разделяем, — подчеркнул он.

Глава кабмина отметил, что процесс поддержали все ветви власти.

Наличие [останков] диктатора в этом мавзолее было оскорбительно, — заключил он.