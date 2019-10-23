Осы искусали до смерти испанского фермера

Как сообщает портал Newsweek, 66-летний Эдуардо Мартинес обрезал кусты и случайно попал в осиное гнездо. Он попытался отбежать, однако насекомые атаковали его со всех сторон.

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили мужчину на асфальте с множеством укусов. Врачи попытались его спасти, однако вскоре он скончался, пишет iz.ru.

Образцы крови погибшего были отправлены в Национальный институт токсикологии и судебной медицины Мадрида, чтобы определить вид ос.

В данный момент не ясно, было ли нападение совершено местными насекомыми или инвазивным азиатским шершнем, с которым власти безуспешно борются.