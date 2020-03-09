От коронавируса в Испании погибли 17 человек

Понедельник, 09 Март 2020 Испания Испания

От коронавируса в Испании погибли 17 человек

Число заболевших коронавирусом в Испании превысило 600 человек.

17 пациентов скончались, сообщает Министерство здравоохранения.

В Мурсии, которая до недавнего времени оставалась единственным регионом Испании (кроме Сеуты и Мелильи), свободным от коронавируса, диагноз Covid-19 подтвержден уже у двух человек. Причём вторым стал пятимесячный ребёнок, заразившийся, по всей видимости, в Мадриде. Сообщается, что у малыша наблюдаются «лёгкие симптомы вируса». Сейчас на наличие коронавируса проверяют его родителей, пишет noticia.ru.

Что касается летальных исходов, то во всех случая это пожилые люди, как правило, с хроническими заболеваниями.

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