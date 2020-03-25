От коронавируса в Испании умерли 2696 человек

Число заболевших Covid-19 превысило 40 тысяч. Официально излечились и выписались из больниц 3794 пациента. Самая тяжёлая ситуация наблюдается в Мадриде, Каталонии, Стране Басков и Кастилии-ла-Манче, пишет noticia.ru.

С коронавирусом столкнулись 165 стран. Всего в мире насчитывается 350 тысяч человек с подтверждённым диагнозом. Скончались от вируса 17600 человек.