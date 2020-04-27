Отели Испании получат «антивирусные» сертификаты

Как сообщает испанская онлайн-газета Euro Weekly News, сертификаты будут называться «Covid-19 Free». Их разработкой уже начала заниматься Мадридская ассоциация отельеров (AEHM) совместно с Агентством по туризму Каталонии.

Сроки введения таких сертификатов пока не обозначены, на данный момент отсутствуют и алгоритм практического применения такого документа. Испанские отельеры уверены, что сертификаты безопасности могут стать простым и эффективным механизмом по возвращению доверия туристов, пишет noticia.ru.

Что касается «сертификатов здоровья» для отелей, то Испания не первая страна, задумавшаяся о таких нововведениях.

Аналогичные меры обсуждаются в Греции, в Тунисе, готовы выдавать такие сертификаты и отелям Турции. В последней из названных стран планируют ввести «антикоронавирусную» сертификацию отелей на государственном уровне уже в мае.

При этом самих путешественников, которые соберутся в Испанию, тоже могут попросить подтвердить отсутствие заболевания. Так, обязательным условием для въезда иностранных туристов из той или иной страны в Испанию может стать «паспорт» здоровья: предварительный тест на COVID-19.

Такая система уже заработала в Китае. Так, с 12 апреля желающие заселиться в отели Пекина, должны предоставить справку об отсутствии коронавируса. Напомним, что «паспорта здоровья» для туристов планируют теперь ввести и в Греции.

Опрошенные «Вестником АТОР» эксперты российского туррынка позитивно оценивают идею введения «антивирусного» сертификата для отелей Испании и выражают уверенность, что они позволят туристам не переживать за свое здоровье и смело отправляться на отдых.

«Безусловно, такая мера поможет простимулировать спрос в той или иной степени. После снятия ограничений туристу важно будет знать не только то, что отели вновь готовы принять гостей и оказать соответствующий уровень сервиса, как это было раньше. Также важно донести до туристов, что отдых в отеле будет для них безопасным – в первую очередь. Введение такой сертификации – необходимая мера в процессе оперативного восстановления туризма в Испании», – считает Анна Абашкина, руководитель испанского направления туроператора ANEX Tour.

Однако при этом эксперты напоминают, что даже если будет принят комплекс мер, гарантировать невозможность заражения во время отпуска не сможет ни одна система, речь, скорее, об увеличении степени доверии.

«Мы говорим скорее о мерах, вводимых для психологического спокойствия туристов. Такие нововведения нужны, они продиктованы нынешними реалиями. Туристов нужно успокоить, они сейчас напуганы», – полагает Алексан Мкртчян, директор сети турагентств «Розовый Слон».

По словам г-на Мкртчяна, одной из антикризисных мер могли бы стать экспресс тесты в отелях на антитела на коронавирус. «Также нужно не забыть про «социальную дистанцию». Например, отменить на время в отелях шведский стол, соответственным образом оборудовать пляжи», – говорит эксперт.