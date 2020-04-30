Отели Майорки и Ибицы требуют отмены туристического налога

В настоящее время туристы платят приблизительно 3.50 долл. в сутки, в зависимости от категории их размещения и времени года. То есть пары сталкиваются с оплатой дополнительных 50 долл. за семичасовой отпуск.

Налог удвоили в 2018 году, несмотря на огромную оппозицию. Он приносит правительству приблизительно 1,8 миллиона евро ежегодно, пишет countryscanner.ru.

Отельеры утверждают, что будет достаточно трудно оправиться от разрушительных последствий пандемии коронавируса. Для туристов это станет дополнительным препятствием.

В результате ущерба, наносимого туризму пандемией коронавируса, туристический налог серьезно затруднит восстановление Майорки, Менорки и Ибицы. Острова столкнутся с большой конкуренцией со сниженным рынком.

Президент по развитию туризма Ибицы, Алехандро Санчо сказал, что призыв отказаться от налога на 2020 и 2021 годы неоднократно звучал.