Отмечается увеличение количества домашних животных в Испании

«В Испании насчитывается больше домашних животных, чем детей в возрасте до 15 лет. Регистрация питомцев позволяет планировать расширение парков и пространств, предназначенных для них», – отмечает ветеринар Армандо Солис, президент Испанской сети идентификации домашних животных (REIAC). Получить точные данные совсем непросто. Не каждый житель регистрирует свою собаку с использованием микрочипа, как это предписано в правилах. При этом не все автономные сообщества вынуждают регистрировать кошек, из чего следует, что количество кошек по факту намного больше, чем зарегистрировано официально. Чтобы соединить все базы данных и облегчить поиск потерявшихся животных была создана организация REIAC, пишет espanarusa.com.

Несмотря на то, что в 2018 году, по оценкам фонда Fundación Affinity, было брошено 138 000 собак и кошек, Армандо Солис считает, что качество содержания и уход за питомцами значительно улучшился в последние несколько лет. Однако он отмечает, что Испании еще предстоит пройти долгий путь к такой развитой инфраструктуре для домашних животных как в Голландии, Бельгии или Англии. «Большая вина лежит на хозяевах животных, которые не ухаживают за ними должным образом и не занимаются их обучением. Мы обязаны быть уважительными к другим, соблюдая правила ухода за своими питомцами. Я даже ношу с собой специальный спрей с мылом, потому что соседи не должны чувствовать неприятные запахи, которые могут исходить от моей собаки при отсутствии ухода», – рассказывает Изабелла, 73-х летняя пенсионерка, которая является хозяйкой нескольких брошенных собак и кошек. Также она добавляет, что в городах должно появиться гораздо больше удобных пространств для животных и больше свободы для их перевозки на общественном транспорте.

Журналист Микаэла де ла Маса создала один из самых популярных специализированных сайтов Испании, связанных с домашними животными Sr Perro.com, где можно найти подробную информацию о местах, где с удовольствием встречают посетителей с питомцами. Она также опубликовала несколько тематических путеводителей по городам и отмечает, что Хихон (Астурия) является одним из самых благоустроенных городов с точки зрения уважения к жителям с домашними животными. «Это очень «собачий» город, где питомцы комфортно интегрированы в повседневную жизнь. Там есть много зеленых зон, где можно гулять и резвиться с собакой без использования поводка», – рассказывает она. В свою очередь, советник по безопасности граждан, мобильности и управлению благосостоянием животных в городе Хихон Эстебан Апарисио добавляет, что в городе уже насчитывается 30 парков с современной оборудованной зоной и пляж для домашних животных. Благодаря этому, большую популярность набирает туризм с собаками.

«Программа утилизации фекалий домашних животных, которая была протестирована в Швейцарии, с 2015 года используется в нашем городе. Ранее у нас существовала серьезная проблема из-за неразвитости инфраструктуры и загрязненности отходами жизнедеятельности питомцев. В течение нескольких лет ситуация значительно улучшилась», – с гордостью делится Карлос Фернандес Бельса, мэр города Мислата автономного сообщества Валенсия. Владельцы собак обязаны зарегистрировать своего питомца, проведя анализ на установление его генотипа, который стоит 27 евро (Городской совет оплачивает его, если животное было взято из приюта). Таким образом, формируется так называемое «удостоверение» животного, которые содержит биологические данные о нем. Это позволяет отслеживать и наказывать тех граждан, которые не убирают за своими питомцами. Отходы жизнедеятельности животных собираются специальными агентами и отправляются на анализ ДНК, после чего определяется, кто из жителей нарушил закон. С тех пор, как закон вступил в силу, было наложено более 400 штрафов в размере 200 евро за присутствие на улице фекалий. Эксперты отмечают, что 10 евро, которые затрачиваются на проведение анализа, покрываются выплаченными штрафами.

Такая программа борьбы с нарушителями набирает популярность, даже несмотря на то, что подвергается большой критике со стороны жителей и некоторых ветеринаров. «Это как стрелять пушкой по воробьям», – комментирует это явление Армандо Солис. Также некоторые муниципалитеты штрафуют хозяев за то, что они не поливают моющим средством жидкие отходы жизнедеятельности своих питомцев. Все эти меры приводят к появлению нового современного снаряжения для прогулки с собаками, позволяющего всегда иметь при себе необходимые средства гигиены и уборки.