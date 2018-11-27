Пальма-де-Майорка – лидер по росту туризма в Испании

Вторник, 27 Ноябрь 2018 Испания Испания

Пальма-де-Майорка – лидер по росту туризма в Испании

За последний год в Пальме наблюдался самый высокий уровень роста туризма среди городских направлений в Испании.

На протяжении шести сезонов подряд на Балеарских островах наблюдается новый виток туристического бума. По данным ассоциации Exceltur, за последние 12 месяцев выросли как доходы от туризма, так и занятость в этом секторе.

В докладе организации сообщается, что минувшим летом доходы из расчета на гостиничный номер в Пальме увеличились на 10%, а занятость – на 5,4%, что превышает средний показатель по Испании. Сопоставимые результаты в категории городских направлений показали только Валенсия и Севилья, пишет noticia.ru.

Среди причин, которые позволили Пальме оказаться в числе лидеров, называют увеличение числа бутик-отелей в центре города, позиционирование столицы Майорки как европейского направления для туров выходного дня и открытие в прошлом году Дворца конгрессов, который придал динамики туристическому предложению.

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