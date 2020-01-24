Парламенту Каталонии дали 48 часов на лишение главы автономии мандата

ЦИК Испании также опубликовал в четверг предписание, призывающее спикера парламента автономного сообщества Роже Торрена немедленно отправить в отставку Кима Торру.

Распоряжение призывает Торрена "незамедлительно приступить к исполнению договоренностей, достигнутых ЦИК 3 января 2020 года, реализуя с этой целью все необходимые процедуры, чтобы привести в исполнение утрату Кимом Торрой статуса депутата".

Оба запроса были отправлены после того, как Верховный суд Испании отклонил апелляцию Торры на решение ЦИК о лишении его мандата на основании лишения права быть избранным вследствие признания его виновным в неподчинении.

Может ли Торра в результате потери депутатского мандата лишиться должности председателя правительства, неясно. Согласно местному законодательству, глава исполнительной власти Каталонии должен избираться из числа членов регионального парламента, пишет РИА Новости.

Однако не уточняется, должен ли председатель быть депутатом в течение всего своего мандата или достаточно того, что он обладал депутатским портфелем во время инаугурации. Соответственно, решение о прекращении срока его полномочий остается за парламентом Каталонии, который уже высказал поддержку в его адрес.

В декабре Высший суд Каталонии признал Торру виновным в неподчинении в связи с его отказом снять политическую символику со здания женералитета во время весенней избирательной кампании. Согласно судебному решению, Торра не сможет занимать выборные должности на местном уровне, уровне автономии, государственном и европейском в течение полутора лет. Торра обжаловал приговор в Верховном суде.

Однако до окончательного вердикта Верховного суда Народная партия, центристская "Граждане" и крайне правая VOX заявили, что для лишения Торры депутатского мандата, а значит, и поста главы женералитета, достаточно приговора Высшего суда Каталонии, и обратились в ЦИК. Центризбирком 3 января постановил, что Торра должен лишиться мандата в связи с вынесенным приговором. По закону, председателем женералитета может быть только один из 135 депутатов каталонского парламента.

Торра не согласился с постановлением Центризбиркома, обвинил этот орган в "государственном перевороте", заявил, что отстранить его от должности как депутата, так и главы женералитета может только парламент Каталонии. 3 января он подал заявление в избирком провинции Барселона, в котором сообщил о намерении обжаловать решение ЦИК в Верховном суде и попросил не лишать его мандата до окончательного судебного вердикта. В итоге Верховный суд отклонил ходатайство Торры.

Парламент Каталонии 5 января принял резолюцию, в которой подтвердил полномочия Торры как депутата и главы правительства автономного сообщества и осудил постановление ЦИК Испании о лишении Торры мандата, назвав его "государственным переворотом".