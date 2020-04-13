Пассажирам метро в Испании начнут раздавать маски

Понедельник, 13 Апрель 2020 Испания Испания

Пассажирам метро в Испании начнут раздавать маски

С понедельника в общественном транспорте испанцам начнут раздавать одноразовые медицинские маски.

Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу министр здравоохранения Сальвадор Илья.

Министр отметил, что сейчас в общественных местах рекомендуется надевать маски всем: и больным, и здоровым. Он также напомнил о необходимости чаще мыть руки и не дотрагиваться ими до носа, глаз и рта, пишет noticia.ru.

Из выступления министра следует, что одноразовые маски будут распространяться на станциях метро и пригородных поездов. Чтобы обеспечить ими всех, власти Испании мобилизует все производственные мощности, пообещал Илья. Дефицита масок быть не должно, подчеркнул он.

Маски, в первую очередь, предназначены для тех, кто по долгу службы вынужден ходить на работу даже в период всеобщего карантина.

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