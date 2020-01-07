Педро Санчес утвержден премьер-министром Испании

Голосование произошло на фоне информации, что ряд депутатов парламента подвергаются давлению, с требованием отказаться от поддержки Санчеса.

Ранее, 5 января законодательный орган Испании отклонил кандидатуру Санчеса, однако это не помешало ему одержать спустя два дня победу, пишет regnum.ru.

Напомним, Педро Санчес является лидером Испанской социалистической рабочей партии с 2014 года. С июня 2018 года возглавляет правительство страны.