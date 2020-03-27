Переболевшая коронавирусом испанка умерла

Пятница, 27 Март 2020 Испания Испания

Переболевшая коронавирусом испанка умерла

В Вальядолиде скончалась 81-летняя женщина, которая переболела коронавирусом и была выписана из больницы.

Смерть наступила через 36 часов после выписки.

Пенсионерку выписывали из госпиталя под аплодисменты и крики «Чемпионка!». В отделении интенсивной терапии она находилась с 19 марта. А уже 24 марта врачи заявили о полной победе над болезнью. «Ещё вчера ей хлопали, а сегодня она на кладбище», - написала сестра погибшей, которая не может даже прийти на похороны из-за карантина. El Periodico уточняет, что у пенсионерки были хронические заболевания.

Эта новость стала ударом для всего медперсонала Кастилии-и-Леона, пишет издание 20minutos. В регионе уже погибли от кронавируса 200 человек, пишет noticia.ru.

Общее число жертв COVID-19 в Испании превысило 4300 человек. Страна находится на втором месте в мире (после Италии) по этому показателю.

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