Перепившая женщина в беспамятстве улетела в Испанию

Ее историю публикует издание Daily Mail.

32-летняя жительница Манчестера Рэйчел Вайнн отмечала крестины и день рождения друга в один день и употребила большое количество спиртного. «Мои друзья на тот момент отдыхали на Ибице и спрашивали, не хочу ли я приехать. Все, что было у меня из вещей, — это комбинезон, надетый на меня, паспорт и банковская карта», — вспоминает девушка.

Однако это не остановило Вайнн и в два часа ночи британка заказала такси до аэропорта, а затем приобрела билет на самолет до Ибицы авиакомпанией Jet2. «Я была чертовски пьяна, ведь я пила весь день. Я даже не помню этого. Это самая глупая вещь, которую я когда-либо совершала, и это совсем не похоже на меня», — сетует Вайнн.

Когда девушка добралась до Ибицы, она встретилась с друзьями и переночевала в их отеле. Но на следующий день британка поняла, что ей срочно нужно возвращаться в Манчестер.

«Мне пришлось позвонить своему боссу. Объяснить ситуацию и сказать, что я смогу прилететь только в среду. Но он ответил, что я должна вернуться раньше. Тогда мне срочно пришлось бронировать билет. Все это обошлось мне в 700 фунтов стерлингов (более 55 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»)», — поделилась Вайнн.

По словам подруги девушки Кристины Уилкинсон, такие поступки совсем не похожи на нее. «Сперва я не поверила, что она на Ибице, и тогда ей пришлось отправить мне видео с пальмами. Я очень за нее переживаю и знаю, что она действительно пыталась вернуться домой. Рейчел очень серьезно относится к своей работе», — уточнила приятельница.