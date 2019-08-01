Первая Formula без человека прошла в Испании

Историческая гонка прошла на ипподроме Монтебланко в Испании. Сражались между собой 2 команды, 2 автомобиля и 2 разных программных кода. И победу одержала Team Arrival. Назвали сие действо Robocars. Автомобилями выступали настоящие гоночные электрокары мощностью 402 л.с. Максимальная скорость – более 320 км/ч. А для управления были доступны 5 LIDAR, два радара, 18 ультразвуковых датчиков, спутниковое позиционирование GNSS, 6 камер, два оптических датчика скорости и обрабатывали это всё процессоры Nvidia Drive PX2.

Автомобили были полностью одинаковы для обеих команд, разница заключалась только в коде. Правила гонки, если сравнивать с любой другой официальной гонкой, были странными – 8 кругов, нельзя обгонять за пределами главной прямой. Да и для совершения обгона нужно было пройти точку детекции (Trigger Zone) достаточно близко ко второму автомобилю, роботу нужно запросить обгон и при подтверждении совершать обгон по главной прямой (Overtaking Zone), пишет vistanews.ru.

С точки зрения зрелищности первая Fomula без человека вышла не очень: не было опасных ситуаций, из которых приходится выкручиваться на собственном опыте, никаких обгонов на долю секунды перед финишем, да и в целом всё было чинно и «прилизано». Впрочем, Team Arrival заслужила свою долю поздравлений за победу, а гонки Roborace за «почин». Впрочем, эти гонки больше не для зрелищности, а для науки – полученные данные от электрокаров будут использоваться для дальнейшей разработки автопилотов, особенно тех, которые имеют отношение к движению на высоких скоростях.