Первый этап Гран-при-2020 по прыжкам в воду пройдет в Испании

Среда, 18 Сентябрь 2019 Испания Испания

Первый этап Гран-при-2020 по прыжкам в воду пройдет в Испании

Первый этап Гран-при 2020 года по прыжкам в воду состоится 14-16 февраля в Мадриде, сообщается на сайте Международной федерации плавания.

Полностью календарь Гран-при по прыжкам в воду на 2020 год выглядит следующим образом, пишет РИА Новости:

1-й этап. Мадрид (Испания) - 14-16 февраля,

2. Росток (Германия) - 20-23 февраля,

3. Виндзор (Канада) - 14-17 мая,

4. Сингапур - 29-31 мая,

5. Куала-Лумпур (Малайзия) - 5-7 июня,

6. Каир (Египет) - 17-20 июня,

7. Больцано (Италия) - 3-5 июля,

8. Голд-Кост (Австралия) - 6-8 ноября.

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