Первый этап Гран-при-2020 по прыжкам в воду пройдет в Испании
Первый этап Гран-при 2020 года по прыжкам в воду состоится 14-16 февраля в Мадриде, сообщается на сайте Международной федерации плавания.
Полностью календарь Гран-при по прыжкам в воду на 2020 год выглядит следующим образом, пишет РИА Новости:
1-й этап. Мадрид (Испания) - 14-16 февраля,
2. Росток (Германия) - 20-23 февраля,
3. Виндзор (Канада) - 14-17 мая,
4. Сингапур - 29-31 мая,
5. Куала-Лумпур (Малайзия) - 5-7 июня,
6. Каир (Египет) - 17-20 июня,
7. Больцано (Италия) - 3-5 июля,
8. Голд-Кост (Австралия) - 6-8 ноября.