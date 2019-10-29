Первый музей оригами в Испании находится в Сарагосе

Весь мир стал использовать это слово для обозначения предметов бумажного искусства. В Испании кроме известного всему миру термина имеется еще и собственное обозначение – папирофлексия (papiroflexia). Школа-музей оригами в Сарагосе (Escuela Museo Origami Zaragoza) считается одной из главных достопримечательностей города, потому что она является первым открытым в Испании музеем, посвященному японскому бумажному искусству.

В его залах можно увидеть образцы традиционного оригами, бумажные скульптуры и крупногабаритные фигуры, сложенные из бумаги площадью более 50 квадратных метров. Создание многих их них потребовало множество геометрических расчетов и десятки часов работы. Смотря на некоторые работы, выставленные в музее, сложно поверить, что такие сказочные шедевры созданы из бумаги. Некоторые экспонаты, благодаря фантазии своих создателей, приобрели сюрреалистические и природные формы, став частью невероятных пейзажей в стенах музея, пишет espanarusa.com.

Классическим персонажем оригами как на Западе так и на востоке является птица (обычно журавль). Поэтому многие творцы бумажных фигур начинают именно с разнообразных видов птиц. Следует отметить, что искусство классического оригами обычно не предполагает использование ножниц, поэтому фигуры делаются из целого листа бумаги. В очень редких случаях можно увидеть надрезы. Однако существуют и модульное оригами, где ножницы необходимы в работе, так как фигуры создаются из большого количества отдельных бумажных модулей. В Южной Корее оригами – это предмет, являющийся частью школьной программы. В практику оригами чаще всего входят уроки математики и геометрии.

Идея создания школы-музея EMOZ родилась в группе любителей оригами Grupo de Papiroflexia de Zaragoza, которая раньше собиралась в городских кафе, чтобы обменяться опытом и вдохновением. Создание этого музея также является своего рода признанием культурного наследия, накопленного членами этой группы за десятилетия творческой деятельности. EMOZ меняет свои коллекции четыре раза в год, поэтому жители города разных возрастов периодически его посещают, потому что точно знают, что найдут там что-то новое и удивительное. Тех, кто хочет попробовать создать бумажные фигурки путем складывания бумаги, ждут здесь на увлекательные мастер-классы по субботам и воскресеньям. Кассовый чек, реклама, попавшая в руки у станции метро, или салфетка из бара в руках умельцев способны превращаться в животных, птиц, самолеты и многое другое.